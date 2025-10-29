複数のシナゴーグを脅迫した容疑者の自宅から大量の弾薬や武器、防弾ベストを押収/Clarke County Sheriff's Office（ＣＮＮ）米アラバマ州と周辺州のシナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）を狙った襲撃が、脅迫の段階で阻止された。事件に関連して逮捕された男は弾薬と防弾ベスト、その他の品々を詰めたスーツケースを所持していた。当局が２８日に発表した。クラーク郡保安官事務所のフェイスブック投稿によると、連邦捜査局（ＦＢＩ）を