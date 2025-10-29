アメリカのトランプ大統領は先ほど羽田空港を出発し、韓国へと向かいました。APEC首脳会議に出席するほか、中国の習近平国家主席との首脳会談が予定されています。3日間の日本滞在を終えたトランプ大統領は先ほど、大統領専用機で羽田空港を出発し、韓国へと向かいました。韓国の李在明大統領はトランプ大統領を国賓待遇で迎え入れ、昼過ぎから、首脳会談を行います。また、トランプ氏はあす、アジア外交の最大の山場となる中国の