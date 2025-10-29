SMBC日本シリーズ2025第3戦● 阪神 1 − 2 ソフトバンク ○＜10月28日甲子園＞28日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ 阪神−ソフトバンク 第3戦』で解説を務めた田尾安志氏が、阪神の下位打線について言及した。田尾氏は「5番以下が寂しいですよ」とポツリ。「こんなに打たなかったかなと感じているんですよ。もうちょっと下位打線が打っていたイメージが。今下位打線が打ちそうな気が