バッグは“見た目”だけでなく“使い勝手のよさ”も重視したいところ。季節感たっぷりの素材が魅力なうえに、5層構造で整理しやすいバッグや2wayで持てるバッグがあると、秋冬コーデで活躍してくれそうです。今回はそんな優秀バッグを【studio CLIP（スタディオクリップ）】からピックアップ。 見た目はスッキリなのに仕分け力◎ 【studio CLIP】「アソート5ROOMショルダーバッグ2」\3,990（税込） さ