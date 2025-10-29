MLBワールドシリーズ米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5で勝利し、通算2勝1敗とした。一夜明け、プライアー投手コーチは山本由伸投手が延長戦に入り投球を志願した舞台裏を米メディアに対して明かしている。6時間39分におよぶ死闘を演じたドジャースは先発グラスノーからバンダ、ロブレスキ、トライネン、ドレイヤー、佐々木、シーハン、カー