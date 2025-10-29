巨人の秋季キャンプが２９日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内でスタートした。この日は新コーチングスタッフも発表され、新任コーチが練習前にあいさつ。３軍投手コーチに就任した西村健太朗氏も合流した。西村氏は現役時代は巨人で抑えとしても活躍。引退後はジャイアンツアカデミーコーチ、ジャイアンツジュニア監督を務めてきた。吉村編成本部長は「３軍の西村健太朗ですけど、彼も現役いろんなと