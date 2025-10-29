巨人の秋季キャンプが２９日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内でスタートした。この日は新コーチングスタッフも発表され、新任コーチが練習前にあいさつ。３軍ディフェンスコーチ（内野守備兼走塁）に就任した若林晃弘氏も合流した。若林氏は巨人、日本ハムでプレーして今季限りで現役引退。内、外野守れるスイッチヒッターとして豊富な経験を積んできた。吉村編成本部長は「彼も日本ハムに出す時に、