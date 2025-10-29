28日午後8時半ごろ中野市三ツ和の民家敷地内でクマを目撃したと通報がありました。警察が現場に向かいましたがクマは発見されませんでした。目撃されたクマは1頭で体長50センチから80センチくらい、通報した住人によると現場からすぐに立ちさったということです。人や物への被害は確認されていません。クマが目撃された場所の近隣には小学校があり、警察などが警戒にあたっています。