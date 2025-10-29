コペン新型は「FR」かトヨタは2025年10月29日、ジャパンモビリティーショー（JMS）2025会場にて、ダイハツ「コペン」のコンセプトモデルを発表しました。 【これでFR！】新型「コペン」披露！（写真）コペンはダイハツ2002年に発売している軽オープンカーで、先ごろ、2026年8月をもって生産を終了するとアナウンスされたばかり。2023年のJMSでダイハツがコンセプトモデル「ビジョン コペン」を出展していたこともあり、今後の