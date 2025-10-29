全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店にて、秋冬の新作ケーキ3種『ごちそうカスタード』『ごまいもんぶらん』『アプリコットショコラ』をきょう29日から来年3月上旬までの季節限定で販売する。なお、『純栗ぃむ』は、9月3日より先行して販売開始している。【写真】たっぷりクリームがうれしい『ごちそうカスタード』■商品詳細（税込各530円〜590円）『ごちそうカスタード』カラメルが染み込んだ