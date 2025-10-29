TBSの宇賀神メグアナウンサー（29）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。昨年8月に再結成した英ロックバンド「オアシス」の日本公演に訪れたことを明かした。宇賀神アナは「oasis16年ぶりの日本公演」と書き出すと「全24曲、名曲の数々を余すところなく堪能しました」と振り返り、グッズとともに会場前で写るショットなどを披露。続けて「WhateverからのOctopus's Gardenを聴けるなんて…」「ギャラガー兄弟がハグする姿を