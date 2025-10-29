TBS佐々木舞音アナウンサー（27）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。一日警察署長を務めた様子を公開した。佐々木アナは「海老名1日警察署長を務めさせていただきました」と報告し「雨の中、ご参加いただいた皆さまありがとうございました」と感謝。「交通・防犯に関するクイズ大会やカラーガード隊OGの皆さまによるパフォーマンスなど楽しく、学びの多いあっという間の時間でした」と振り返り、制服姿で敬礼するショット