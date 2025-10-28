とちぎテレビ 栃木県那須塩原市で２０２５年６月に人がクマに襲われけがをしたことを受けて、現場近くの小学校の登下校の時刻に合わせて見守り活動を行った団体に２８日、市長から感謝の言葉が伝えられました。 那須塩原市役所で行われたお礼の会には、見守り活動を実施した市内の建設業協会の会員企業１０社のうち７社が出席しました。 那須塩原市埼玉では２０２５年６月３０日の朝、農業を営む男性（当時７３）がクマに