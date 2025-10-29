日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が28日までにインスタグラムを更新。コスプレ姿を披露した。「シューイチ『まじっすか』の新企画『ふん装グランプリ』ご覧いただけましたか!?」として、番組やコスプレの魅力を振り返った河出アナ。その上で「そして『進行なのにコスプレする必要ある?』というツッコミが聞こえます、その通りです!!」と切り出すと「『でも、今年はエヴァ30周年なんだからやるなら今しかない！』と思い、