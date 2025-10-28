とちぎテレビ 中学軟式野球の日本一を決める大会で、初優勝を果たしたチームの選手たちが２８日、福田富一栃木県知事を表敬訪問して、優勝を報告しました。 福田富一知事を表敬訪問したのは、作新学院中等部野球部の３年生１５人と、増渕洋介監督などです。 チームはことし８月、神奈川県の横浜スタジアムで行われた中学軟式野球の日本一を決める「中学生の甲子園」、「全日本少年軟式野球大会」で、春夏連覇