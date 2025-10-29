写真家の蜷川実花氏（53）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。沢尻エリカ（39）の最新ショットを投稿した。蜷川氏は「ほんとに久しぶりにエリカを撮りました。是非みてほしい」とつづり、沢尻のシースルーワンピース姿、スリットから脚をチラリとみせた姿に加え、ツーショット写真などを投稿した。続けて「いろんな表現のできる人なので、どんな撮影にするか悩んだんだけど、今回はモードで大人なエリカにまた次に撮る時