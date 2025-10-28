とちぎテレビ 県内ナンバーワンのゴルファーを決める、栃木県オープンゴルフ選手権大会が２８日、那須烏山市のゴルフ場で開かれ、プロとアマが腕を競いました。 ２９回目を迎えた大会は、那須烏山市にある「烏山城カントリークラブ」で行われました。 出場したのは、予選を勝ち抜いたアマ選手とプロの合わせて１３３人です。舞台となった烏山城カントリークラブは、日本プロゴルフ選手権や