とちぎテレビ 宇都宮市内に住む９６歳の男性が畑に植えたアケビがたわわに実り、深まる秋の訪れを感じさせています。 宇都宮市の平石地区に住む大塚文彦さんの家では、住まいの向かいの畑の一角にことしはたくさんのアケビが実りました。４、５年前に近所の人から１本の苗木を譲り受けて植えられたもので、現在は棚の上につるが広がっています。 初めて実がなった２０２４年は数も少なく１０個ほどでしたが、ことしは９月