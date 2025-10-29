ジャングルポケット太田博久（41）の妻でモデルの近藤千尋（35）が28日までに自身のインスタグラムを更新。次女の誕生日で、家族ショットを公開した。近藤は「ハロウィンは次女のお誕生日」と切り出すと「今年はまったりお家でお誕生日なので少し早めのディナーへ」とつづり、次女、太田らと写る家族5人の集合写真を披露した。また次女について「もう6歳なんて信じられない…」として「少し前まで赤ちゃんだったのに立派にお姉ちゃ