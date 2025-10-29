昨夜、大阪府吹田市の国道で乗用車とバイクが接触する事故があり、バイクの男性が死亡しました。２８日午後８時すぎ、乗用車に乗っていた女性から「車と単車の交通事故です」と警察に通報がありました。警察によりますと、吹田市豊津町の片道２車線の国道で、反対車線にある飲食店の駐車場へ右折して進入を図った乗用車が、直進してきたバイクと接触し、運転していた男性がバイクもろとも転倒しました。さらに、後続の別のバイクが