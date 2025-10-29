◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの“お祭り男”「キケ」ことＥ・ヘルナンデス外野手が、ワールドシリーズ第４戦の両軍無得点の２回に先制の右犠飛を放った。延長１８回にフリーマンのサヨナラ本塁打で決着した試合時間６時間３９分の死闘から一夜。この日も早々に本拠地に集まった満員のファンを沸かせた。２回は