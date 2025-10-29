交際相手のネパール国籍の男性を包丁で刺して殺害したとして、32歳の女が逮捕されました。警察によりますと、浅香真美容疑者は今月5日の朝、千葉県船橋市のホテルで、交際相手で語学学校に通うネパール国籍のチャンタール・バダルさんの胸を包丁で刺すなどして殺害した疑いがもたれています。浅香容疑者は事件直後に「男性が自分でナイフで刺した」と119番通報し、その後、今回使用されたとみられる包丁を盗んだ疑いで当日逮捕され