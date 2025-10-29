将棋の伊藤匠王座が第７３期王座戦五番勝負第５局から一夜明けた２９日、山梨・甲府市の常磐ホテルで会見を行った。伊藤は２８日の同局で藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝に勝利。シリーズ３勝２敗でタイトルを獲得し、叡王に続く二冠となった。通算タイトル獲得数は３期となり、九段昇段も決めた。前日の会見では「まだまだ実感が湧かない。信じられないという気持ち」と率直な思いを明かしていたが、一