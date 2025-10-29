◆ドイツ杯２回戦ボルシアＭＧ３―１カールスルーエ（２８日）ボルシアＭＧの日本代表ＦＷ町野修斗が、移籍後初ゴールを挙げて勝利に貢献した。前半３分、右サイドからのクロスがゴール前に流れたボールを右足で合わせ、ネットを揺らした。町野は後半２８分までプレーし、試合は３―１と勝利した。昨季はキールで１１ゴールを挙げ、今夏ボルシアＭＧに加入した町野。しかしここまでリーグ戦ではここまで７試合無得点で、チー