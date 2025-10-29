新型カローラのコンセプトカーを発表するトヨタ自動車の佐藤恒治社長＝29日午前、東京都江東区の東京ビッグサイトさまざまな乗り物の未来を描く祭典「ジャパンモビリティショー」が29日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で報道陣に事前公開された。トヨタ自動車は新型「カローラ」のコンセプトカー（試作車）をお披露目。電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車などに対応することを想定した。過去最多の500を超える企業