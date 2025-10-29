フリーアナウンサーの檜山沙耶（32）が28日に自身のインスタグラムを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告した。「皆様、誕生日のお祝いメッセージをありがとうございますまたひとつ歳を重ねました周りの方への感謝を忘れずにこれからも精進してまいります(*´）`*)誕生日を迎えて初めて観た作品は、ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイスです。32歳もゾンビのようにしぶとく生き抜きます」と記し、カメラを手に笑顔を見せる