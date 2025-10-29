コメンテーターの玉川徹氏が２９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）で、前日の試合で４連続申告敬遠を記録したドジャーズの大谷翔平選手に言及。申告敬遠でなかったら「見たかったね、新庄（剛志）選手みたいなやつ」と思いを馳せた。番組では日本時間２８日に行われた米大リーグのワールドシリーズ第３戦で、大谷選手が４打数４安打５四球で９打席連続出塁の活躍を報じた。ブルージェイズ