なぜトヨタから「センチュリー」独立？ ブランド化の背景とは2025年10月29日にトヨタは新たなブランドとして「センチュリー」を発表。同時にこれまでのセダン・SUVに加えて新たなクーペとなる「センチュリークーペ」を世界初公開しました。これまでトヨタ自動車には、トヨタ・レクサス・GRという3つのブランドがありましたが、新たに最上位ブランドとしてセンチュリーが確立されます。【画像】これは新たな「センチュリークー