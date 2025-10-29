市販を想定したプロトタイプホンダは、2025年10月30日から11月9日にわたり東京ビッグサイトで行われる「ジャパンモビリティショー2025」のプレスデーにおいて、コンセプトモデル「e-MTB Prototype」を世界で初めて披露しました。このe-MTB Prototypeは、「Ride Natural・Reach New peaks」をコンセプトに開発されたスポーツ電動アシスト自転車です。自然の中で走る楽しさを広げることを目指し、野山を自由に楽しむための一台と