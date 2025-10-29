佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の29日の天気をお伝えします。「てぶくろの日」 10月29日は「てぶくろの日」です。「て」10・「ぶ」2・「くろ」9の語呂合わせと、手袋をする人が増え始める時期であることから制定されました。午前6時40分現在の気温は、添田町6.2℃、朝倉市4.5℃など各地で今季一番の冷え込みになり、まさに手袋がほしくなる寒さでした。 「気温の予想」 最高気温は20℃前後のところが多いでしょ