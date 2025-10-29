三豊市役所 香川県三豊市が28日、NHK受信料359万4680円の未払いを公表しました。 NHK受信料が未契約だったのは、テレビ受信機能が付いたカーナビ設置車両16台と携帯電話39台です。最長13年5カ月未契約でした。 三豊市では、未払い分について支払い事務を進めるとともに、テレビ受信機能が付いていない携帯電話に交換したということです。 三豊市では「テレビ受信機能がある機器ごとに契約が必要という認識が不