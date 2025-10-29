28日は盛岡市中心部にクマが現れましたが、今や市街地でも出没する事態になっています。これを受けて、各地で秋のイベントが続々中止になっています。専門家によると人を恐れないクマも多く、冬眠が遅くなり、12月末まで出没する可能性もあります。■盛岡市中心部の地下駐車場にクマ森圭介アナウンサー「28日もクマが出没しています。岩手・盛岡市の中心部にある銀行の地下駐車場に1頭のクマが入り込んだということです」「付近で