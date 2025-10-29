ÍèÆü¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤ÈÅÁÃ£¡£°ìÊý¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³Û¤ò¼¨¤·¤Æ¤ÎËÉ±ÒÈñ¤Î°ú¤­¾å¤²¤ÏÍ×µá¤µ¤ì¤º¡¢³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ï¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¢£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬»È¤Ã¤Æ¤­¤¿¼êË¡Æ£°æµ®É§¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬±£¤·¶Ì¤È¤·¤Æ¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¿äÁ¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¾®·ªÀô¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶ÉÆÃÊÌ