元NMB48の山田菜々（33）がプロデュースする8人組アイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」は29日までに公式SNSを更新し、27日に都内で開催されたイベント「Blue Color Palette WWWX SP」に移動中の車が事故に遭ったため、出演が難しい状況となりキャンセルしたと発表した。メンバーは事故の直後に緊急搬送され「命に別状はないことを確認しています。また現在の状況としましてはそれぞれ家に帰宅し、安静にしております。た