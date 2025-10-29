第47回ASEAN首脳会議および関連サミットが現地時間10月28日、マレーシアのクアラルンプールで閉幕しました。東南アジア諸国連合（ASEAN）議長国であるマレーシアのアンワル・イブラヒム首相は閉幕式で、今回の首脳会議の成果を総括し、フィリピンにASEAN議長国の象徴である木づちを引き渡しました。これにより、2026年1月1日からはフィリピンが正式にASEAN議長国に就任することになります。今回の首脳会議は10月26日から28日まで開