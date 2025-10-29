鹿角市の果樹園で、クマによる食害が相次いでいます。あわせて約400個のリンゴが被害にあっています。鹿角警察署の調べによりますと、鹿角市十和田大湯字長根外レの果樹園を鹿角市の80代の男性が確認したところ、リンゴ約300個が食べられているのを発見しました。痕跡からクマによる食害と確認されていて、26日午後3時半ごろから27日午前6時半ごろまでの間に被害にあったとみられています。最も近い民家までは100メートルほ