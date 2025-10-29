風岡管区気象台は29日午前9時15分、福岡県福岡・北九州地方に強風注意報を発表した。県下全域の乾燥注意報は継続。福岡、北九州地方では29日昼過ぎから29日夜のはじめ頃まで強風に、福岡県では30日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにそれぞれ注意を呼びかけた。