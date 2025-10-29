10月29日未明、静岡市清水区の運送会社に駐車していたトラック17台や倉庫、近隣の民家の一部を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】「炎、煙が見える」運送会社で駐車中のトラック17台焼く 倉庫や民家にも延焼、3時間半後鎮火＝静岡市清水区 29日午前3時10分頃、静岡市清水区横砂で「炎、煙が見える」と近隣住民から消防に通報がありました。 火事があったのは、静岡市清水区横砂の運送会社で、敷地