ジャーナリストの浜田敬子氏が２９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、日米首脳会談などの高市早苗総理の様子について「はしゃぎすぎた場面とか」「もうちょっと堂々としてほしかった」と指摘。ノーベル平和賞への推薦についても「結構軽々しく言ってしまって」と指摘した。この日は米国のトランプ大統領と高市総理の首脳会談など、２８日の日米首脳の動きを紹介。浜田氏は「安倍元首相の後継者ということを最大