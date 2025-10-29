「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が初回先頭の打席で四球を選び出塁。ワールドシリーズ１１打席連続出塁とした。投手として２死一、二塁のピンチを切り抜け、ベンチ前で打席の準備を行った大谷。サイ・ヤング賞右腕のビーバーと対戦。顔からは汗がにじんでいた中、初球のインハイカットボールを冷静に見極めた。２球目の高めにも手を出さなかった