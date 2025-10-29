日本時間２９日に米ロサンゼルスで行われている大リーグのワールドシリーズ第４戦で、ドジャース（ナ・リーグ）の大谷翔平は第１打席、四球だった。これで前の試合の第５打席から６打席連続四球となった。次の打席は三振で、様々な「連続」記録が途絶えた。（デジタル編集部）二刀流で先発した大谷は一回表、四球と内野安打で二死一、二塁のピンチを迎えたが、ここをしのいだ。その裏、いつものように先頭で打席へ。ブルージェ