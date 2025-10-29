11月28日、29日の2日間にわたって、香港で開催される『2025 MAMA AWARDS』のCHAPTER 1ホストに韓国俳優のパク・ボゴムが決定した。【写真】JO1、TXTら…『MAMA AWARDS』第2次ラインナップパク・ボゴムが、『2025 MAMA AWARDS』CHAPTER1のホストとして今年の幕開けを飾る。パク・ボゴムは2017年に初めて『MAMA AWARDS』のホストを務めて以来、2018年、2019年、そして2022年から2024年まで連続して出演しており、2025年で通算7回