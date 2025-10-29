テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、高市早苗首相とトランプ大統領の日米首脳会談を特集した。今回の会談についてコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「トランプ大統領に対峙（たいじ）する国っていうのは、まずご機嫌を損ねないっていうのが一番重要になっちゃっている。現実問題として」と指摘し「そこが一番大事な入り口になっちゃっているんで、そこを徹底する方針