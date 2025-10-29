女優の戸田恵梨香（37歳）が、10月28日に公開されたTBS公式YouTubeチャンネルの動画で、2026年1月スタートの連続ドラマ「リブート」で初めて日曜劇場に出演することについて、「なんか私は金曜（ドラマ）女優だと思ってた」と語った。2026年1月スタートの日曜劇場「リブート」に出演する鈴木亮平と戸田恵梨香に番組がインタビューを行い、戸田が日曜劇場に初出演であるとわかると、鈴木は「そうなんだ。でも、やってるイメージ