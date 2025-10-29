日本時間９時３０分に豪消費者物価指数（CPI・月次）（9月）、消費者物価指数（CPI）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI・月次）（9月）09:30 予想3.1%前回3.0%（消費者物価指数・前年比) 消費者物価指数（CPI）（2025年 第3四半期）09:30 予想1.0%前回0.7%（前期比) 予想3.0%前回2.1%（前年比) 予想0.8%前回0.6%（刈り込み平均・前期比)