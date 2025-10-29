豪ドルドルは０．６５８０台、豪ドル円は円買いに押され９９円７０銭台、この後豪ＣＰＩ＝東京為替 ９時半に９月の豪CPIと第３四半期CPI が発表される。１０月分以降から月次CPIは調査対象などを拡大したものとなり、インフレターゲットも月次に移る。今回分までは四半期CPIがターゲット対象。