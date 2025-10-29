29日朝、山形県南陽市の赤湯小学校近くでクマの目撃がありました。赤湯小では職員用玄関のガラスが割れているのが見つかり、クマによる被害かどうか調査が進められています。警察や南陽市によりますと、29日午前5時15分ごろ、南陽市長岡の市立赤湯小学校の東側でクマが目撃されました。その後、付近の警戒にあたっていた警察官が、赤湯小学校の職員用玄関のガラスが割られているのを発見しました。警察などがクマによる被害かどう