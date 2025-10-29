消費者物価指数（CPI）（2025年 第3四半期）09:30 結果1.3% 予想1.0%前回0.7%（前期比) 結果3.2% 予想3.0%前回2.1%（前年比) 結果1.0% 予想0.8%前回0.6%（刈り込み平均・前期比) 結果3.0% 予想2.7%前回2.7%（刈り込み平均・前年比) 結果1.0% 予想0.9%前回0.6%（加重平均・前期比) 結果2.8% 予想2.7%前回2.7%（加重平均・前年比)