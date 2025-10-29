羽田空港を離陸する米大統領専用機「エアフォースワン」＝29日午前【慶州共同】トランプ米大統領は29日、合成麻薬フェンタニルの流入を理由に中国に課している20％の追加関税を引き下げるつもりだと述べた。30日の米中首脳会談での合意を示唆した。中国が流入を食い止めるための対策で協力するはずだと理由を説明した。日本から韓国へ向かう大統領専用機内で記者団の取材に答えた。トランプ氏は29日午前、日本訪問を終え韓国に