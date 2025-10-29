北朝鮮のミサイル総局が28日、巡航ミサイルの試験発射を行ったと北朝鮮メディアが29日に報じました。朝鮮中央通信はミサイル総局が28日、北朝鮮西側の黄海で巡航ミサイルを試験発射したとして画像を公開しました。艦上から発射するために改良した対地戦略巡航ミサイルで垂直発射された後、約2時間10分飛行し標的に命中したとしています。韓国軍は28日午後3時頃に黄海北部の海上で巡航ミサイルを捕捉したと29日発表しました。金正恩